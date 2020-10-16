Зеленський озвучив три останні запитання для українців 11:00
Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях 10:26
РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус 09:48
Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії 07:37
В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19 20:01
Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців 14:21
Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського 13:10
73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику 12:35
В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих 15:03
Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування 14:39
Уже традиційно у вигляді відеоролику на сторінці у Фейсбук.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив на своїй офіційній сторінці у соцмережі три фінальні запитання, які він підготував для проведення Всеукраїнського опитування. Його, як відомо, він сподівається провести в день місцевих виборів, тобто 25 жовтня.
Нагадаємо, раніше журналісти розсекречували останні запитання від Зеленського.
«Ось три фінальні питання по опитуванню: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? Чи підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на ділянку і дай нам знати твою думку!», - йдеться у заяві президента.
Так, саме ці запитання раніше озвучували журналісти.
11:00: Зеленський озвучив три останні запитання для українців
10:26: Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях
09:48: РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус
07:37: Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.