Зеленський озвучив три останні запитання для українців

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 11:00

Уже традиційно у вигляді відеоролику на сторінці у Фейсбук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив на своїй офіційній сторінці у соцмережі три фінальні запитання, які він підготував для проведення Всеукраїнського опитування. Його, як відомо, він сподівається провести в день місцевих виборів, тобто 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше журналісти розсекречували останні запитання від Зеленського.

«Ось три фінальні питання по опитуванню: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? Чи підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на ділянку і дай нам знати твою думку!», - йдеться у заяві президента.

Так, саме ці запитання раніше озвучували журналісти.