Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 10:26

Для початку до експерименту залучать 4200 піддослідних волонтерів.

Новину передає «Преса України».

Директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я, кандидат медичних наук Тетяна Думенко з'явилась в ефірі «Право на владу». За її словами, не варто очікувати вакцини від коронаіврусу раніше 2021 року.

Вона також зробила важливу заяву. Коли європейці будуть на третій стадії випробування вакцини, й коли вона буде визнана офіційно безпечною, то Україні передадуть 4 200 доз для випробування. А саме на здорових українцях.

Тетяна Думенко додала, що Росія, яка заявила про розробку вакцини, не пройшла третю фазу. Наразі на цій стадії знаходяться країни Європи, Китай та США.