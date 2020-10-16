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Новину передає «Преса України».
Директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я, кандидат медичних наук Тетяна Думенко з'явилась в ефірі «Право на владу». За її словами, не варто очікувати вакцини від коронаіврусу раніше 2021 року.
Вона також зробила важливу заяву. Коли європейці будуть на третій стадії випробування вакцини, й коли вона буде визнана офіційно безпечною, то Україні передадуть 4 200 доз для випробування. А саме на здорових українцях.
Тетяна Думенко додала, що Росія, яка заявила про розробку вакцини, не пройшла третю фазу. Наразі на цій стадії знаходяться країни Європи, Китай та США.
11:00: Зеленський озвучив три останні запитання для українців
10:26: Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях
09:48: РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус
07:37: Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
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