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Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 10:26
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Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях

Для початку до експерименту залучать 4200 піддослідних волонтерів. 

Новину передає «Преса України».

Директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я, кандидат медичних наук Тетяна Думенко з'явилась в ефірі «Право на владу». За її словами, не варто очікувати вакцини від коронаіврусу раніше 2021 року.

Вона також зробила важливу заяву. Коли європейці будуть на третій стадії випробування вакцини, й коли вона буде визнана офіційно безпечною, то Україні передадуть 4 200 доз для випробування. А саме на здорових українцях.

Тетяна Думенко додала, що Росія, яка заявила про розробку вакцини, не пройшла третю фазу. Наразі на цій стадії знаходяться країни Європи, Китай та США.

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