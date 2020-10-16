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Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 16 жовтня в Україні 287 231 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 5992 особи. Найбільше нових випадків у Харківській області – 544.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 106 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 5408 осіб. Одужати вдалось 121919 українцям.
09:48: РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус
07:37: Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
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