РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 09:48

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 16 жовтня в Україні 287 231 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 5992 особи. Найбільше нових випадків у Харківській області – 544.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 106 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 5408 осіб. Одужати вдалось 121919 українцям.