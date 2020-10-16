У Нідерландах дадуть добро дитячій евтаназії

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 09:15

В країні уже проводять евтаназію, однак не для всіх вікових категорій.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що влада Нідерландів вирішила дозволити проводити евтаназію для дітей до 12 років. Такою послугою зможуть скористатися невиліковно хворі діти.

За словами міністра охорони здоров'я Хуго де Йонг, евтаназію дозволять вже у 2020 році. Він наголосив, що це допоможе позбавити багатьох дітей нестерпних страждань.

Нагадаємо, наразі у Нідерландах проводять евтаназію для дітей від 12 років, а також немовлятам до року. Питання про дозвіл евтаназії для дітей до 12 років довгий час вирішувалось, оскільки проти такої практики виступають консервативні християнські партії.

За статистикою, евтаназія для дітей до 12 років буде доступна від 5 до10 пацієнтам на рік. Дозвіл на евтаназію повинні будуть дати батьки дитини та двоє лікарів.