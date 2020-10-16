Apple зняла з виробництва дві моделі iPhone

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Причина – смартфони перестали приносити прибуток компанії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що американський технологічний гігант Apple зняв з виробництва деякі моделі смартфонів iPhone. Мова йде про дві застарілі моделі XR і 11 Pro.
Представники компанії зазначили, що ці моделі поступаються за характеристиками новинок. Їх не купують, тому вони не приносять компанії прибуток.
«Замість iPhone 11 Pro любителі продукції можуть купити вдосконалений флагман iPhone 12 Pro. Доброю заміною XR стане iPhone SE, який вийшов навесні 2020 року», - зазначили в компанії.
Варто зазначити, що власники моделей XR і 11 Pro все ще отримуватимуть оновлення.
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