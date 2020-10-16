BAFTA запроваджує нові радикальні зміни

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Тепер на церемонії нагородження роздаватимуть шість статуеток замість чотирьох.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва BAFTA запроваджує нові правила. Зміни стосуються вирішення проблеми відсутності різноманітності у телевізійній галузі.
Тепер на церемонії нагородження роздаватимуть на 2 статуетки більше, тобто 6. Так, з’явиться нагорода за денне телевізійне шоу. Крім того, буде збільшена кількість номінантів у поточних категоріях.
07:37: Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
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