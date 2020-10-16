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BAFTA запроваджує нові радикальні зміни

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 08:02
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BAFTA запроваджує нові радикальні зміни

Тепер на церемонії нагородження роздаватимуть шість статуеток замість чотирьох.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва BAFTA запроваджує нові правила. Зміни стосуються вирішення проблеми відсутності різноманітності у телевізійній галузі.

Тепер на церемонії нагородження роздаватимуть на 2 статуетки більше, тобто 6. Так, з’явиться нагорода за денне телевізійне шоу. Крім того, буде збільшена кількість номінантів у поточних категоріях.

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