Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії

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Анатолій Улянов задав важливі питання, нащо Україні партнер Велика Британія та з якого дива Британії давати Україні гроші. Відповідь можна знайти в «українській землі».
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов відреагував на новину про «видатний візит Зеленського в Лондон». На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що під час візиту президент України дав інтерв'ю для ВВС.
«І ось я врубаю це "дуже хороше інтерв'ю", і бачу президента моєї країни з обісцяним обличчям, якого смажить якийсь дід в червоних шкарпетках. Ще я бачу, що президенту моєї країни важко говорити українською мовою. Англійською він, мабуть, не володіє. А говорити рідною російською не можна, тому що проблеми націоналізму в Україні немає. Всі ці болісні пологи слів тривають 20 хвилин, поки мій переляканий президент не вирішує, що можна просто хихикати. На цьому інтерв'ю закінчується. Але залишаються питання», - зазначив Улянов.
Так, він поцікавився, чому раптом Україна «крутить роман з Британією» та чому раптом Британії давати Україні «6,5 мільйонів доларів і конфетті з парашутистів»? За словами письменника, для початку треба «виповзти з-під синхронного плавання з Америкою».
«Британія володіє 6.6 мільярдами акрів землі по всьому світу і таким чином є найбільшим землевласником на планеті. Канада, Австралія, Нова Зеландія і цілий ряд островів є володіннями британської корони. 15% доходу від цієї землі йде особисто королівській сім'ї», - нагадав він.
Що стосується України, відзначив письменник, до недавнього часу вона була однією з небагатьох країн, які володіють власною землею. Однак тепер в країні провели ринкову реформу.
Всю неделю я слышал про “выдающийся визит Зеленского в Лондон”. Частью этого было "очень хорошее интервью", который...Опубликовано Anatoli Ulyanov Четверг, 15 октября 2020 г.
Так Улянов висвітлив ситуацію з елітами в Україні та партнерами країни.
07:37: Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
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