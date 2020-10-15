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В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 20:01
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В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19

Компанія ІММД запевнила, що метод навіть скорочує поширюваність вірусу.

Новину передає «Преса України».

Київська філія німецького Інституту медичної молекулярної діагностики - компанія ІММД, впровадила новий метод ПЛР-тестування на коронавірус. Як зазначається, новий метод комфортний для пацієнтів. Й навіть більше він скорочує поширюваність вірусу в країні.

Директор компанії ІММД Ірина Скороход заявила, усі бажаючі можуть замовити онлайн доставку розчину для полоскання горла. Потім розчин необхідно сплюнути у спецпробірку, після цього необхідно заповнити анкету та відправити матеріал в лабораторію. 

 

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