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Компанія ІММД запевнила, що метод навіть скорочує поширюваність вірусу.
Новину передає «Преса України».
Київська філія німецького Інституту медичної молекулярної діагностики - компанія ІММД, впровадила новий метод ПЛР-тестування на коронавірус. Як зазначається, новий метод комфортний для пацієнтів. Й навіть більше він скорочує поширюваність вірусу в країні.
Директор компанії ІММД Ірина Скороход заявила, усі бажаючі можуть замовити онлайн доставку розчину для полоскання горла. Потім розчин необхідно сплюнути у спецпробірку, після цього необхідно заповнити анкету та відправити матеріал в лабораторію.
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
14:21: Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців
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