В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 20:01

Компанія ІММД запевнила, що метод навіть скорочує поширюваність вірусу.

Новину передає «Преса України».

Київська філія німецького Інституту медичної молекулярної діагностики - компанія ІММД, впровадила новий метод ПЛР-тестування на коронавірус. Як зазначається, новий метод комфортний для пацієнтів. Й навіть більше він скорочує поширюваність вірусу в країні.

Директор компанії ІММД Ірина Скороход заявила, усі бажаючі можуть замовити онлайн доставку розчину для полоскання горла. Потім розчин необхідно сплюнути у спецпробірку, після цього необхідно заповнити анкету та відправити матеріал в лабораторію.