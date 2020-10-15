Сини Кернеса спростували чутки про інсульт батька

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 19:45

Вони також заявили, що батько йде на поправку.

Новину передає «Преса України».

Діти харківського мера Геннадія Кернеса розповіли про стан здоров’я батька, який лікувався від коронавірусу й начебто мав інсульт. Сини Кернеса Данило і Родіон, які знаходяться у Берліні, розповіли журналістам, що батько йде на поправку.

Нагадаємо, Кернес лікується в клініці «Шаріте». Як заявив Данило, батьку дійсно складно розмовляти, однак інсульту у нього не було. Також сини харківського мера заявили, що він наразі схожий на Енштейна, «зарослий, з жахливою бородою».