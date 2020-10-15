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Сини Кернеса спростували чутки про інсульт батька

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 19:45
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Сини Кернеса спростували чутки про інсульт батька

Вони також заявили, що батько йде на поправку.  

Новину передає «Преса України».

Діти харківського мера Геннадія Кернеса розповіли про стан здоров’я батька, який лікувався від коронавірусу й начебто мав інсульт. Сини Кернеса Данило і Родіон, які знаходяться у Берліні, розповіли журналістам, що батько йде на поправку. 

Нагадаємо, Кернес лікується в клініці «Шаріте». Як заявив Данило, батьку дійсно складно розмовляти, однак інсульту у нього не було. Також сини харківського мера заявили, що він наразі схожий на Енштейна, «зарослий, з жахливою бородою».

 

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