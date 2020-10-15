Сини Кернеса спростували чутки про інсульт батька

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Вони також заявили, що батько йде на поправку.
Новину передає «Преса України».
Діти харківського мера Геннадія Кернеса розповіли про стан здоров’я батька, який лікувався від коронавірусу й начебто мав інсульт. Сини Кернеса Данило і Родіон, які знаходяться у Берліні, розповіли журналістам, що батько йде на поправку.
Нагадаємо, Кернес лікується в клініці «Шаріте». Як заявив Данило, батьку дійсно складно розмовляти, однак інсульту у нього не було. Також сини харківського мера заявили, що він наразі схожий на Енштейна, «зарослий, з жахливою бородою».
20:01: В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19
14:21: Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців
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