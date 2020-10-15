Українці почали частіше шукати віддалену роботу

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 19:14

Українці цікавляться роботою не в офісі в три рази активніше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що українці, яким потрібна робота, почали більше шукати вакансії, які передбачають працю вдома. Як показують дані аналітики OLX Робота, віддаленою роботою цікавляться в три рази активніше, порівняно зі звичною роботою в офісі.

Також відомо, що на одне оголошення про відділену роботу відгукуються в середньому 13 осіб, а на звичайну – менше 5.

«У липні-вересні зарплати для віддалених працівнків були на 9% вище - в середньому 12 000 грн в місяць. У квітні-липні роботодавці пропонували навіть трохи більше - приблизно 12 500 грн. А середній дохід за офісну зайнятість вже півроку стабільно становить 11 000 грн», - йдеться в повідомленні.

Найчастіше віддалену роботу шукає молодь. Їй пропонують вищезгадану зарплату в 12 500 грн.