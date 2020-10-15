В Україні продали перший державний спиртзавод

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 18:42

Це передбачено програмою реформування і розвитку спиртової галузі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, у прес-службі Фонду держмайна повідомили, що з молотка пішов Немирівський спиртзавод. Його продали за 55 млн грн. Завод став першим держпідприємством з виробництва спирту в Україні, який був проданий з аукціону.

Варто зазначити, що завод був приватизований за 49,57 млн гривень. До слова, змагатись на торгах компанії-переможниці ні з ким не довелося. Вона була єдиною зацікавленою у такому лоті.

Нагадаємо, 12 серпня уряд схвалив програму реформування і розвитку спиртової галузі до 2024 року. Так, у цей період державні спиртзаводи розпродадуть.