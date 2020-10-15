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«Ідея Банк» оштрафували на 4 млн грн

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 18:09
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«Ідея Банк» оштрафували на 4 млн грн

Все через не прозору рекламу кредитів «під 0%».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що Антимонопольний комітет наклав штраф на «Ідея Банк». Тепер кредитна організація повинна виплатити 4 мільйона гривень. Причина – банк «забув» повністю розкрити інформацію про кредит та реальну ставку під час рекламної кампанії.

Так, в рекламі йшлось про те, що банк видає кредит під «0%» та про «розпродаж» поганих кредитів зі знижкою -50%. Насправді відсоткова ставка за кредитами склала 0,001% річних плюс щомісячна комісія за обслуговування, відкриття пакету послуг. Також клієнт повинен сплатити обов’язковий страховий внесок.

Раніше у НБУ повідомили, що у рекламі та на вебсайтах банків має бути обов’язково повна та достовірна інформація про послуги.  

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