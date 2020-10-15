«Ідея Банк» оштрафували на 4 млн грн

Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців 14:21
Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського 13:10
73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику 12:35
В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих 15:03
Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування 14:39
Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями 13:20
Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський 12:07
У Карпатах випав сніг 11:02
Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії 09:45
Коронавірусна стабільність: В Україні плюс 5 590 нових хворих 09:12
Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй 08:38
Все через не прозору рекламу кредитів «під 0%».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що Антимонопольний комітет наклав штраф на «Ідея Банк». Тепер кредитна організація повинна виплатити 4 мільйона гривень. Причина – банк «забув» повністю розкрити інформацію про кредит та реальну ставку під час рекламної кампанії.
Так, в рекламі йшлось про те, що банк видає кредит під «0%» та про «розпродаж» поганих кредитів зі знижкою -50%. Насправді відсоткова ставка за кредитами склала 0,001% річних плюс щомісячна комісія за обслуговування, відкриття пакету послуг. Також клієнт повинен сплатити обов’язковий страховий внесок.
Раніше у НБУ повідомили, що у рекламі та на вебсайтах банків має бути обов’язково повна та достовірна інформація про послуги.
14:21: Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців
13:10: Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського
12:35: 73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.