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Соціологи порахували українських патріотів

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 14:58
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Соціологи порахували українських патріотів

Частіше патріотами себе називають представники старшого покоління.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, скільки українців вважають себе патріотами. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, згідно з яким 85% респондентів назвали себе патріотами. Варто зазначити, що представники старшого покоління частіше називали себе патріотами.

Ще 12% - не вважають себе патріотами країни. 59% опитаних підтвердили, що в разі загрози відстоюватимуть територіальну цілісність України зі зброєю.

До опитування залучили 2000 повнолітніх українців у всіх областях за виключенням окупованих територій.

 

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