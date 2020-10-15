Соціологи порахували українських патріотів

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 14:58

Частіше патріотами себе називають представники старшого покоління.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, скільки українців вважають себе патріотами. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, згідно з яким 85% респондентів назвали себе патріотами. Варто зазначити, що представники старшого покоління частіше називали себе патріотами.

Ще 12% - не вважають себе патріотами країни. 59% опитаних підтвердили, що в разі загрози відстоюватимуть територіальну цілісність України зі зброєю.

До опитування залучили 2000 повнолітніх українців у всіх областях за виключенням окупованих територій.