Соціологи порахували українських патріотів

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Частіше патріотами себе називають представники старшого покоління.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, скільки українців вважають себе патріотами. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, згідно з яким 85% респондентів назвали себе патріотами. Варто зазначити, що представники старшого покоління частіше називали себе патріотами.
Ще 12% - не вважають себе патріотами країни. 59% опитаних підтвердили, що в разі загрози відстоюватимуть територіальну цілісність України зі зброєю.
До опитування залучили 2000 повнолітніх українців у всіх областях за виключенням окупованих територій.
14:21: Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців
13:10: Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського
12:35: 73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику
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