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Їх розсекретили в Офісі президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, яким буде третє запитання від президента Володимира Зеленського до українців. За його словами, воно стосуватиметься скорочення ВРУ до 300 нардепів.
Про це Подоляк розповів журналістам видання «Страна». Також журналісти розсекретили й четверте з пяти запитань. Українців запитають, чи підтримують вони право України на використання гарантій безпеки, прописаних в Будапешті, для забезпечення і відновлення територіальної цілісності.
Простими словами, чи підтримують українці офіційне звернення України до США та Великої Британії з проханням про надання допомоги у питанні відвоювання Криму і Донбасу.
Нагадаємо, перше питання, яке озвучив Зеленський, стосувалось введення довічного ув'язнення для корупціонерів. Друге – чи підтримують українці створення на Донбасі вільної економічної зони.
14:21: Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців
13:10: Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського
12:35: 73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
14:39: Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування
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