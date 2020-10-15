Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
  • В Україні знову багато летальних випадків від Covid-19
  • Уже на цьому тижні школярі України підуть на канікули

Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 14:21
Версія для друку
Стали відомі 3 та 4 запитання Зеленського до українців

Їх розсекретили в Офісі президента. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, яким буде третє запитання від президента Володимира Зеленського до українців. За його словами, воно стосуватиметься скорочення ВРУ до 300 нардепів.

Про це Подоляк розповів журналістам видання «Страна». Також журналісти розсекретили й четверте з пяти запитань. Українців запитають, чи підтримують вони право України на використання гарантій безпеки, прописаних в Будапешті, для забезпечення і відновлення територіальної цілісності.

Простими словами, чи підтримують українці офіційне звернення України до США та Великої Британії з проханням про надання допомоги  у питанні відвоювання Криму і Донбасу.

Нагадаємо, перше питання, яке озвучив Зеленський, стосувалось введення довічного ув'язнення для корупціонерів. Друге – чи підтримують українці створення на Донбасі вільної економічної зони.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції