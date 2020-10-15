Президент Киргизії пішов у відставку

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 13:44

Стала відома причина такого рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення йти у відставку. У прес-службі лідера країни заявили, що Жеенбеков вважає ситуацію в країні напруженою. Так, назріває конфлікт між протестувальниками та силовиками.

«Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизії як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку», - заявив Сооронбай Жеенбеков.

Нагадаємо, 5 жовтня після оголошення результатів парламентських виборів в Киргизстані почалися протести. Опозиційні партії не визнали результатів й в країні спалахнули протести.