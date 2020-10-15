Президент Киргизії пішов у відставку

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Стала відома причина такого рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення йти у відставку. У прес-службі лідера країни заявили, що Жеенбеков вважає ситуацію в країні напруженою. Так, назріває конфлікт між протестувальниками та силовиками.
«Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизії як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку», - заявив Сооронбай Жеенбеков.
Нагадаємо, 5 жовтня після оголошення результатів парламентських виборів в Киргизстані почалися протести. Опозиційні партії не визнали результатів й в країні спалахнули протести.
13:10: Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського
12:35: 73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
14:39: Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування
13:20: Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями
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