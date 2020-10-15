Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 13:10

Світлана Крюкова зауважила, що відповідь на запитання про вільну економічну зону на Донеччині може дати далеко не кожен українець.

Новину передає «Преса України».

Журналістка Світлана Крюкова прокоментувала на своїй сторінці у соцмережі озвучене президентом Володимиром Зеленським друге питання. Як відомо, він планує провести опитування серед українців 25 жовтня, у день місцевих виборів.

«Послухала друге питання від Зеленського. Не залишають змішані почуття. Що це - слова президента країни, який другий рік займає цей пост, або чергова серія четвертого сезону відомого серіалу. Вільна економічна зона на Донеччині. У той час, коли Зе ще не стукав чимось по піаніно (це було ще попереду) на початку нульових на Донбасі вже була вільна економічна зона. Навіть дві - «Донецьк» і «Азов», заплановані на роботу протягом 60 років, до 2059 року. А на додаток до них 32 території пріоритетного розвитку - 25 міських і 7 районних. Створено в 1999 році, ліквідовані в березні 2005 року», - написала вона.

За її словами, є різні думки про підсумки їх роботи, однак результат один – це не спрацювало.

«А чому має спрацювати зараз? Складається стійке враження, що в команді Зе просто криза жанру. Анонсували п'ять важливих питань, але видихнули вже на першому», - зауважила Крюкова.

Послушала второй вопрос от Зеленского. Не оставляют смешанные чувства. Что это – слова президента страны, который... Опубликовано Svetlana Kryukova Четверг, 15 октября 2020 г.

Журналістка особливо підкреслила, що це зовсім не те запитання, яке українці задають один одному в таксі чи на кухні й для відповіді на нього треба бути глибоко проникнутим темою. Підсумовуючи вона порадила Зеленському запитати краще українців про канабіс.