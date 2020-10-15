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Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 13:10
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Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського

Світлана Крюкова зауважила, що відповідь на запитання про вільну економічну зону на Донеччині може дати далеко не кожен українець. 

Новину передає «Преса України». 

Журналістка Світлана Крюкова прокоментувала на своїй сторінці у соцмережі озвучене президентом Володимиром Зеленським друге питання. Як відомо, він планує провести опитування серед українців 25 жовтня, у день місцевих виборів.

«Послухала друге питання від Зеленського. Не залишають змішані почуття. Що це - слова президента країни, який другий рік займає цей пост, або чергова серія четвертого сезону відомого серіалу. Вільна економічна зона на Донеччині. У той час, коли Зе ще не стукав чимось по піаніно (це було ще попереду) на початку нульових на Донбасі вже була вільна економічна зона. Навіть дві - «Донецьк» і «Азов», заплановані на роботу протягом 60 років, до 2059 року. А на додаток до них 32 території пріоритетного розвитку - 25 міських і 7 районних. Створено в 1999 році, ліквідовані в березні 2005 року», - написала вона.

За її словами, є різні думки про підсумки їх роботи, однак результат один – це не спрацювало.

«А чому має спрацювати зараз? Складається стійке враження, що в команді Зе просто криза жанру. Анонсували п'ять важливих питань, але видихнули вже на першому», - зауважила Крюкова.

Послушала второй вопрос от Зеленского. Не оставляют смешанные чувства. Что это – слова президента страны, который...

Опубликовано Svetlana Kryukova Четверг, 15 октября 2020 г.

Журналістка особливо підкреслила, що це зовсім не те запитання, яке українці задають один одному в таксі чи на кухні й для відповіді на нього треба бути глибоко проникнутим темою. Підсумовуючи вона порадила Зеленському запитати краще українців про канабіс. 

 

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