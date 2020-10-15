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Світлана Крюкова зауважила, що відповідь на запитання про вільну економічну зону на Донеччині може дати далеко не кожен українець.
Новину передає «Преса України».
Журналістка Світлана Крюкова прокоментувала на своїй сторінці у соцмережі озвучене президентом Володимиром Зеленським друге питання. Як відомо, він планує провести опитування серед українців 25 жовтня, у день місцевих виборів.
«Послухала друге питання від Зеленського. Не залишають змішані почуття. Що це - слова президента країни, який другий рік займає цей пост, або чергова серія четвертого сезону відомого серіалу. Вільна економічна зона на Донеччині. У той час, коли Зе ще не стукав чимось по піаніно (це було ще попереду) на початку нульових на Донбасі вже була вільна економічна зона. Навіть дві - «Донецьк» і «Азов», заплановані на роботу протягом 60 років, до 2059 року. А на додаток до них 32 території пріоритетного розвитку - 25 міських і 7 районних. Створено в 1999 році, ліквідовані в березні 2005 року», - написала вона.
За її словами, є різні думки про підсумки їх роботи, однак результат один – це не спрацювало.
«А чому має спрацювати зараз? Складається стійке враження, що в команді Зе просто криза жанру. Анонсували п'ять важливих питань, але видихнули вже на першому», - зауважила Крюкова.
Послушала второй вопрос от Зеленского. Не оставляют смешанные чувства. Что это – слова президента страны, который...Опубликовано Svetlana Kryukova Четверг, 15 октября 2020 г.
Журналістка особливо підкреслила, що це зовсім не те запитання, яке українці задають один одному в таксі чи на кухні й для відповіді на нього треба бути глибоко проникнутим темою. Підсумовуючи вона порадила Зеленському запитати краще українців про канабіс.
13:10: Журналістка відреагувала на друге запитання від Зеленського
12:35: 73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
14:39: Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування
13:20: Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями
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