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Стало відомо, які області лідирують за кількістю нових хворих.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5 062 особи. Також за добу померли 73 людини й 951 людина одужала.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (651, в т. ч. м. Харків — 562), м. Київ (445 випадків), Львівській (332 випадки), Сумській (271, в т.ч. м. Суми — 225) та Житомирській (269 випадків) областях», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що загальна кількість підтверджених випадків в Україні становить 281 239 пацієнтів. На жаль, за весь період померли 5 302 людини.
12:35: 73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
14:39: Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування
13:20: Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями
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