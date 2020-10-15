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73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику

Аня Мартинюк 15 жовтня 2020, 12:35
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73 смерті та 5062 нові випадки Covid-19 – В МОЗ представили свіжу статистику

Стало відомо, які області лідирують за кількістю нових хворих.

Новину передає «Преса України». 

У прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5 062 особи. Також за добу померли 73 людини й 951 людина одужала.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (651, в т. ч. м. Харків — 562), м. Київ (445 випадків), Львівській (332 випадки), Сумській (271, в т.ч. м. Суми — 225) та Житомирській (269 випадків) областях», - йдеться у повідомленні. 

Варто зазначити, що загальна кількість підтверджених випадків в Україні становить 281 239 пацієнтів. На жаль, за весь період померли 5 302 людини.

 

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