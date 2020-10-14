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В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 15:03
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В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих

У відомстві уточнили, яку суму виділятимуть з 2021 року на одну людину. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що відомство закладає у бюджетний запит базову ставку на діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань. А саме 60 332 грн на одну людину.

МОЗ закладає у бюджетний запит базову ставку на діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у розмірі 60...

Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Среда, 14 октября 2020 г.

Міністр охорони здоров‘я Максим Степанов уточнив, що це базова ставка для однієї особи протягом року. Він також нагадав, що в Україні щорічно реєструють від 150 до 170 тисяч людей з онкологічними захворюваннями.

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