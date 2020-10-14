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У відомстві уточнили, яку суму виділятимуть з 2021 року на одну людину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що відомство закладає у бюджетний запит базову ставку на діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань. А саме 60 332 грн на одну людину.
МОЗ закладає у бюджетний запит базову ставку на діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у розмірі 60...Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Среда, 14 октября 2020 г.
Міністр охорони здоров‘я Максим Степанов уточнив, що це базова ставка для однієї особи протягом року. Він також нагадав, що в Україні щорічно реєструють від 150 до 170 тисяч людей з онкологічними захворюваннями.
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
14:39: Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування
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