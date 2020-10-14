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Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 14:39
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Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування

Уже традиційно український лідер записав відеозвернення.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 жовтня, український президент Володимир Зеленський озвучив однез п'яти питань, які він підготував всеукраїнського опитування, яке попередньо заплановано на день місцевих виборів, 25 жовтня.

Так, йому цікаво, чи хочуть люди довічних термінів для корупціонерів. Питання Зеленський озвучив на своїй сторінці у соцмережі. 

Тим не менше, наразі невідомо, як саме буде організовано анонсоване опитування. 

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