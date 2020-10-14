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Уже традиційно український лідер записав відеозвернення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, український президент Володимир Зеленський озвучив однез п'яти питань, які він підготував всеукраїнського опитування, яке попередньо заплановано на день місцевих виборів, 25 жовтня.
Так, йому цікаво, чи хочуть люди довічних термінів для корупціонерів. Питання Зеленський озвучив на своїй сторінці у соцмережі.
Тим не менше, наразі невідомо, як саме буде організовано анонсоване опитування.
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
14:39: Зеленський озвучив перше з п'яти питань всеукраїнського опитування
13:20: Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями
12:07: Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський
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