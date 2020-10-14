Facebook банитиме антирекламу вакцинації

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Гігант соціальних мереж заборонив рекламу, яка відмовляє людей робити щеплення з будь-якої причини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook буде банити рекламу, яка пропагує відмову від вакцинації. Тим не менше, звичайні пости з таким закликом прибирати не будуть.
Так, Facebook оприлюднив нову глобальну політику щодо реклами, пов’язаної з охороною здоров’я. Facebook впровадить нову політику протягом наступних кількох днів, з деякими винятками. Наприклад, правило не діятиме для рекламних оголошень щодо державної політики щодо вакцин. Компанія стверджує, що їй все одно доведеться затвердити ці оголошення, перш ніж вони з’являться в ефірі, і що вони повинні включати інформацію про те, хто оплатив таку рекламу.
Нагадаємо, Facebook співпрацює із такими глобальними організаціями охорони здоров’я, як ВООЗ та ЮНІСЕФ, з метою розповсюдження інформації про вакцини серед різних спільнот. Мета - допомогти збільшити кількість людей, які отримують вакцини.
15:03: В МОЗ озвучили базову ставку на діагностику та лікування онкохворих
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