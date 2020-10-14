В Черкасах розлилась карбидно-аміачна суміш

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На щастя, витік було ліквідовано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що днем раніше у Черкасах відбувся розлив азотних добрив «КАС-32». А саме 100 000 тонн карбидно-аміачної суміші з масовою часткою азоту 32%.
Подія трапилась на вулиці Героїв Холодного Яру. За словами експертів радіус забрудненої території сягнув кілометра. Причина розливу - розгерметизація резервуара об'ємом 5 тисяч кубічних метрів.
Рятувальники перемістили добриво в інший резервуар, а пляму засипали землею. Слідчі Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).
13:20: Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями
12:07: Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський
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