Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
  • В Україні знову багато летальних випадків від Covid-19
  • Уже на цьому тижні школярі України підуть на канікули

В Черкасах розлилась карбидно-аміачна суміш

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 13:43
Версія для друку
В Черкасах розлилась карбидно-аміачна суміш

На щастя, витік було ліквідовано.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що днем раніше у Черкасах відбувся розлив азотних добрив «КАС-32». А саме 100 000 тонн карбидно-аміачної суміші з масовою часткою азоту 32%.

Подія трапилась на вулиці Героїв Холодного Яру. За словами експертів радіус забрудненої території сягнув кілометра. Причина розливу - розгерметизація резервуара об'ємом 5 тисяч кубічних метрів.

Рятувальники перемістили добриво в інший резервуар, а пляму засипали землею. Слідчі Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції