В Черкасах розлилась карбидно-аміачна суміш

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 13:43

На щастя, витік було ліквідовано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що днем раніше у Черкасах відбувся розлив азотних добрив «КАС-32». А саме 100 000 тонн карбидно-аміачної суміші з масовою часткою азоту 32%.

Подія трапилась на вулиці Героїв Холодного Яру. За словами експертів радіус забрудненої території сягнув кілометра. Причина розливу - розгерметизація резервуара об'ємом 5 тисяч кубічних метрів.

Рятувальники перемістили добриво в інший резервуар, а пляму засипали землею. Слідчі Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).