Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
  • В Україні знову багато летальних випадків від Covid-19
  • Уже на цьому тижні школярі України підуть на канікули

Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 13:20
Версія для друку
Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями

Олександр Кочетков висловив думку, що Володимир Зеленський досяг мети, озвучивши ініціативу провести всеукраїнське опитування.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 жовтня, український політолог Олександр Кочетков відреагував на нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про проведення опитування серед українців у день місцевих виборів. Тобто 25 жовтня.

На своїй сторінці у соцмережі Кочетков зазначив, що сенс у заявленому опитуванні не відкритий діалог із суспільством.

«Тому що в такому випадку він би спілкувався, а не інтригував. Ні, задумка в тому, щоб привернути увагу, перехопити ініціативу в інформаційному просторі, щоб потім постаратися трансформувати цю увагу в результати місцевих виборів», - написав він.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО Какой смысл в заявленном опросе от президента? Разумеется, не открытый диалог...

Опубликовано Alexandr Kochetkov Среда, 14 октября 2020 г.

Кочетков наголосив, що ініціативу Зеленського обговорюють, критикують, підтримують чи сміються з неї. На його думку, це і була мета президента і він її досяг.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції