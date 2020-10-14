Мета досягнута – Політолог про ініціативу Зеленського з 5 запитаннями

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 13:20

Олександр Кочетков висловив думку, що Володимир Зеленський досяг мети, озвучивши ініціативу провести всеукраїнське опитування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, український політолог Олександр Кочетков відреагував на нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про проведення опитування серед українців у день місцевих виборів. Тобто 25 жовтня.

На своїй сторінці у соцмережі Кочетков зазначив, що сенс у заявленому опитуванні не відкритий діалог із суспільством.

«Тому що в такому випадку він би спілкувався, а не інтригував. Ні, задумка в тому, щоб привернути увагу, перехопити ініціативу в інформаційному просторі, щоб потім постаратися трансформувати цю увагу в результати місцевих виборів», - написав він.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО Какой смысл в заявленном опросе от президента? Разумеется, не открытый диалог... Опубликовано Alexandr Kochetkov Среда, 14 октября 2020 г.

Кочетков наголосив, що ініціативу Зеленського обговорюють, критикують, підтримують чи сміються з неї. На його думку, це і була мета президента і він її досяг.