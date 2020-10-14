Pfizer протестує вакцину від Covid-19 на дітях

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 12:40

Вік учасників експерименту складе від 12 до 17 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, видання CNN повідомило, що фармацевтична компанія Pfizer розробила експериментальну вакцину від коронавірусу. Тепер залишилось її протестувати. Як відомо, вчені планують протестувати її на дітях від 12 років.

Також до експерименту залучать підлітків зі США. Зокрема, саме на них спочатку протестують вакцину. Вік учасників експерименту складатиме від 16 до 17 років. Уже потім вакцину вводитимуть дітям у віці від 12 до 15 років.

Відповідний дозвіл американська компанія отримала. Якщо експеримент увінчається успіхом, до кінця року буде виготовлено до 100 млн доз вакцини.