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Президент України виступив з урочистою промовою у Києві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна. На заході також присвоїли почесні найменування бойовим військовим частинам в Києві.
У своїй промові Зеленський заявив, що влада зосереджена на максимальному розвитку армії. Тому навіть після встановленні миру на Донбасі Україна не припинить піклуватися про своє військо.
«Я завжди підкреслюю - настання в Україні миру не означає, що ми перестанемо піклуватися про наше власне військо. Навпаки - сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії», - заявив президент України.
Він додав, що в Україні збільшать витрати на сектор безпеки та оборони.
12:07: Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський
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09:45: Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії
09:12: Коронавірусна стабільність: В Україні плюс 5 590 нових хворих
08:38: Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
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