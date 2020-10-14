Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 12:07

Президент України виступив з урочистою промовою у Києві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна. На заході також присвоїли почесні найменування бойовим військовим частинам в Києві.

У своїй промові Зеленський заявив, що влада зосереджена на максимальному розвитку армії. Тому навіть після встановленні миру на Донбасі Україна не припинить піклуватися про своє військо.

«Я завжди підкреслюю - настання в Україні миру не означає, що ми перестанемо піклуватися про наше власне військо. Навпаки - сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії», - заявив президент України.

Він додав, що в Україні збільшать витрати на сектор безпеки та оборони.