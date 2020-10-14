Озвучено ціни на iPhone 12 для українців

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В мережі «Алло» розповіли, скільки доведеться заплатити за новинки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, скільки українським споживачам електронної техніки доведеться заплатити за нові дванадцяті iPhone. Наразі невідомо, коли саме вони будуть доступні в українських магазинах, однак відомі ціни на них.
Українські реселлери назвали очікувані ціни на смартфони Apple. Зокрема, в торговій мережі «Алло» на iPhone 12 mini поставлять ціну від 22 999 грн, iPhone 12 від 25 999 грн, iPhone 12 Pro від 36 999 грн, а iPhone 12 Pro Max - від 41 999 грн.
Нагадаємо, компанія Apple презентувала нові iPhone 13 жовтня.
12:07: Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський
11:02: У Карпатах випав сніг
09:45: Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії
09:12: Коронавірусна стабільність: В Україні плюс 5 590 нових хворих
08:38: Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
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