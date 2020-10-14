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Озвучено ціни на iPhone 12 для українців

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 11:38
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Озвучено ціни на iPhone 12 для українців

В мережі «Алло» розповіли, скільки доведеться заплатити за новинки.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, скільки українським споживачам електронної техніки доведеться заплатити за нові дванадцяті iPhone. Наразі невідомо, коли саме вони будуть доступні в українських магазинах, однак відомі ціни на них.

Українські реселлери назвали очікувані ціни на смартфони Apple. Зокрема, в торговій мережі «Алло» на iPhone 12 mini поставлять ціну від 22 999 грн, iPhone 12 від 25 999 грн, iPhone 12 Pro від 36 999 грн, а iPhone 12 Pro Max - від 41 999 грн.

Нагадаємо, компанія Apple презентувала нові iPhone 13 жовтня.

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