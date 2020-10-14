Стала відома зарплата Дмитра Кулеби

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Міністру у вересні вдалось заробити понад 80 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МЗС відповіли на запит журналістів «Українських новин». Так, стало відомо, що у вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заробив 80 296 гривень.
З цієї суми оклад склав 30 016 гривень, надбавка за доступ до держтаємниці - 6 003 грн та стільки ж склала надбавка як експерту з питань держтаємниці. Відрядження оцінили в 35 292 грн. Ще 2 981 грн склали обмеження за розміром зарплат чиновників, встановлене законом «Про державний бюджет України на 2020 рік».
До слова, куди більшою заплата виявилась у заступника міністра, Євгена Єніна - 141 074 грн та держсекретаря Олександра Банькова - 136 983 грн.
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