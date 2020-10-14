Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії

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За його словами, вакцину Україна купить у будь-якої країни.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов з’явився в ефірі телеканалу NewsOne. Він відповів на актуальні запитання, в тому числі про можливу закупівлю Україною російської вакцини від коронавірусу.
Степанов наголосив, що про купівлю будь-якої вакцини можна буде говорити лише після того, як її ефективність буде підтверджена.
«У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає», - заявив чиновник.
За його словами, Україна дійсно може купити вакцину у Росії. А саме у тому випадку, якщо ВООЗ підтвердить її безпеку та ефективність.
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