Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 09:45

За його словами, вакцину Україна купить у будь-якої країни.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов з’явився в ефірі телеканалу NewsOne. Він відповів на актуальні запитання, в тому числі про можливу закупівлю Україною російської вакцини від коронавірусу.

Степанов наголосив, що про купівлю будь-якої вакцини можна буде говорити лише після того, як її ефективність буде підтверджена.

«У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає», - заявив чиновник.

За його словами, Україна дійсно може купити вакцину у Росії. А саме у тому випадку, якщо ВООЗ підтвердить її безпеку та ефективність.