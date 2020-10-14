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Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 09:45
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Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії

За його словами, вакцину Україна купить у будь-якої країни. 

Новину передає «Преса України». 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов з’явився в ефірі телеканалу NewsOne. Він відповів на актуальні запитання, в тому числі про можливу закупівлю Україною російської вакцини від коронавірусу.

Степанов наголосив, що про купівлю будь-якої вакцини можна буде говорити лише після того, як її ефективність буде підтверджена. 

«У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає», - заявив чиновник.

За його словами, Україна дійсно може купити вакцину у Росії. А саме у тому випадку, якщо ВООЗ підтвердить її безпеку та ефективність.

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