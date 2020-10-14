У Карпатах випав сніг

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 11:02

Прогноз синоптиків справдився.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, на свято Покрови в Карпатах випав сніг. Так, тут стовпчики термометрів опустилися до -4 градусів. Синоптики прогнозували таку погоду.

У прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста зазначили, що видимість у Карпатах обмежена.

«Станом на 8:25 14. жовтня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4 °С», - зазначено в повідомленні.

Тим часом в інших регіонах країни сьогодні очікується суха та тепла погода.