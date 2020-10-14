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Прогноз синоптиків справдився.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, на свято Покрови в Карпатах випав сніг. Так, тут стовпчики термометрів опустилися до -4 градусів. Синоптики прогнозували таку погоду.
У прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста зазначили, що видимість у Карпатах обмежена.
«Станом на 8:25 14. жовтня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4 °С», - зазначено в повідомленні.
Тим часом в інших регіонах країни сьогодні очікується суха та тепла погода.
12:07: Україна не припинить піклуватися про своє війську після встановлення миру – Зеленський
11:02: У Карпатах випав сніг
09:45: Степанов не виключив, що Україна купить вакцину у Росії
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