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За минулу добу померло 107 людей, у яких окрім інших хвороб був короанвірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що в Україні число заражених на Covid-19 зросла на 5 590 осіб. Такі дані наводять в РНБО. Загальна кількість хворих тепер становить 276 177 осіб.
З початку епідемії померли 5 229 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз коронавірусна хвороба. За минулу добу померло 107 людей. Разом з тим одужати вдалось 118 699 людям. За минулу добу статистичні дані щодо одужавши поповнили 2 137 осіб.
Найбільше нових хворих фіксували знову у Харківські області – 637. Тепер тут загальна кількість хворих становить 26 262 людини.
09:12: Корнавірусна стабільність: В Україні плюс 5 590 нових хворих
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