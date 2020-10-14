Корнавірусна стабільність: В Україні плюс 5 590 нових хворих

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 09:12

За минулу добу померло 107 людей, у яких окрім інших хвороб був короанвірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що в Україні число заражених на Covid-19 зросла на 5 590 осіб. Такі дані наводять в РНБО. Загальна кількість хворих тепер становить 276 177 осіб.

З початку епідемії померли 5 229 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз коронавірусна хвороба. За минулу добу померло 107 людей. Разом з тим одужати вдалось 118 699 людям. За минулу добу статистичні дані щодо одужавши поповнили 2 137 осіб.

Найбільше нових хворих фіксували знову у Харківські області – 637. Тепер тут загальна кількість хворих становить 26 262 людини.