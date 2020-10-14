Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 08:38

Зірковий тренер Збірної України зрадів перемозі над Іспанією.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 13 жовтня, українська збірна з футболу здобула перемогу в Лізі націй. З рахунком 1: 0 футболісти розгромили суперників іспанців. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу команди.

«Спасибі всім за підтримку. Спасибі уболівальникам, які прийшли підтримати нас на стадіон. Хочу висловити подяку своїй команді за самовіддачу і бажання виконувати установку, яку ми дали. Сьогодні гравцям було дуже важко, оскільки той обсяг роботи, який ми попросили їх виконати, був катастрофічним. Без перебільшення можу сказати, що дуже радий», - заявив він.

За його словами, Іспанія - чудова команда з хорошими виконавцями і тренером. Тому грати проти такого суперника було одним лише задоволенням. Шевченко наголосив, що українська збірна боролася за кожний клаптик футбольного поля.