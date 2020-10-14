Любителі Apple дочекались виходу iPhone 12

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Одразу ж й озвучені ціни на новинки.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 13 жовтня, американська компанія Apple нарешті презентувала нову лінійку дванадцятих iPhone. Так, покупці матимуть змогу обрати з чотирьох моделей - звичайного iPhone 12 з екраном 6,1-дюйма, iPhone 12 mini з екраном 5,4 дюйма, iPhone 12 Pro з екраном 6, 1-дюйма та iPhone 12 Pro Max з екраном 6,7 дюйма.
Новинка iPhone 12 підтримує 5G, має OLED-дисплей з технологією захисту скла Ceramic Shield. Корпус телефона на 11% тонше, 15% менше і 16% легше. Однак він не має телеоб'єктива. iPhone 12 mini має такі ж характеристики, що й iPhone 12.
В моделях iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max камери підходять для професіоналів. Ціни на новинки наступні: у США iPhone 12 mini продаватимуть від 699 доларів, iPhone 12 від 799 доларів, iPhone 12 Pro від 999 доларів, iPhone 12 Pro Max від 1099 доларів. В Україні ж до цих цін додадуть декілька тисяч гривень зверху.
09:12: Корнавірусна стабільність: В Україні плюс 5 590 нових хворих
08:38: Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
07:35: Служба зовнішньої розвідки України зажадала собі нові позашляховики
12:13: І сніг і дощ – Синоптик про скору зміну синоптичної картини в Україні
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