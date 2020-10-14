Служба зовнішньої розвідки України зажадала собі нові позашляховики

Аня Мартинюк 14 жовтня 2020, 07:35

Заплатять за них більше, ніж вони коштують.

Новину передає «Преса України».

Журналісти «Наші гроші» повідомили, що Служба зовнішньої розвідки України збирається купити три позашляховики на суму 4,44 млн грн. Про це йдеться у системі «Прозорро».

Продасть автівки ТОВ «ВіДі Автострада». Мова йде про Toyota Cruiser Prado 2.8 D-4D 6 A/T» за 1,46 млн грн кожна. Автівки будуть оснащені сейфом, розеткою. До слова, у салоні такі позашляховики без особливої комплектації коштують по 1,20-1,83 млн грн.

Варто зазначити, що ще два авто Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I 6 A/T Elegance по 1,50 млн грн Служба зовнішньої розвідки України планує докупити незабаром. У салонах такі авто без спец обладнання коштують 1,33 млн грн.