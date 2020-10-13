Навантаження на медичну систему зростає – Степанов

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 12:48

Тим не менше, МОЗ з нею справляється. Так заявив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив в ефірі ток-шоу «Свобода слова». Він констатував, що щодня у лікарнях країни МОЗ збільшує кількість ліжок для людей з коронавірусом.

За його словами, навантаження на медичну систему зростає, але МОЗ намагається підвищити ефективність лікування коронавірусу.

«На сьогодні в середньому людина перебуває в лікарні на ліжку до 14 днів. У Німеччині ця статистика становить до 7 днів. Ми теж зараз намагаємось зменшити тривалість перебування людини на ліжку. Звісно, водночас пацієнту повинна бути надана в повному обсязі медична допомога, і не має бути жодних загроз його життю», - заявив Степанов.

Підсумовуючи він наголосив, що ключову роль відіграє дотримання проти епідеміологічних правил людьми.