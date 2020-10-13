І сніг і дощ – Синоптик про скору зміну синоптичної картини в Україні

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 12:13

Наталія Діденко попередила про останні комфортні дні в Україні. Вона оприлюднила свіжий прогноз погоди.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що на Покрову в Україні очікується відносно комфортна погода. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +19+24 градуси, в західних областях буде свіжіше, +9+14 градусів. В Карпатах буде далеко не комфортна погода, тут подекуди температура опуститься нижче нуля градусів.

«У центральних областях від +15 градусів на Вінниччині до +23 градусів у Дніпрі та районах. У північній частині України 14-го жовтня очікується від +15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині. Вітер південно-західного напрямку, 5-12 м/с», - уточнила вона.

Опади у вигляді дощу очікуються на крайньому заході України, а в Карпатах може випасти сніг. У більшості областей переважатиме суха погода. У Києві можна очікувати до +17 градусів.

За прогнозом Діденко, відчутне похолодання в Україну прийде в кінці тижня.