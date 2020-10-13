Сильний туман завадив літаку з Туреччини сісти у Харкові

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Йому довелось приземлитись в аеропорту «Бориспіль».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що у Харкові не зміг приземлитися літак, який здійснював рейс з Туреччини. Причина - сильний туман. Як зазначають місцеві ЗМІ, пасажирський літак, який перевозив людей з Анталії, був вимушений зробити дев'ять кіл в небі навколо аеропорту.
В результаті повітряне судно полетіло в напрямку Києва.
Так, літак сів в «Борисполі» сьогодні вранці.
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