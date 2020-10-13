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Сильний туман завадив літаку з Туреччини сісти у Харкові

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 11:39
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Сильний туман завадив літаку з Туреччини сісти у Харкові

Йому довелось приземлитись в аеропорту «Бориспіль». 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що у Харкові не зміг приземлитися літак, який здійснював рейс з Туреччини. Причина - сильний туман. Як зазначають місцеві ЗМІ, пасажирський літак, який перевозив людей з Анталії, був вимушений зробити дев'ять кіл в небі навколо аеропорту.

В результаті повітряне судно полетіло в напрямку Києва. 

 

Так, літак сів в «Борисполі» сьогодні вранці.

 

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