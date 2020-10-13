Озвучена зарплата Дениса Шмигаля

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 10:56

З зарплати прем’єра вирахували 10 883 гривні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, якої зарплати був удостоєний український прем'єр Денис Шмигаль. Так, за вересень йому нарахували 55 810 гривень. До слова, у серпні він заробив менше, 47 230 гривень.

Відомо, що посадовий оклад Шмигаля становить 45 025 гривень, на відрядження йому виділили 10 005 гривень, ще 780 гривень вийшов перерахунок за серпень у зв'язку з перевищенням максимального розміру зарплати. На руки після відрахування усіх податків Шмигаль отримав 44 927 гривень.