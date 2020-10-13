Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 10:18

Пройде воно у день виборів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни. Так, він анонсував проведення всеукраїнського опитування населення. Пройде воно у день місцевих виборів, 25 жовтня.

Так, українцям зададуть 5 запитань, однак яких саме він не уточнив.

«Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку», - зазначив він.

До слова, раніше журналісти повідомляли, що президент готує опитування у день виборів. Джерела в Офісі президента відзначали, що одне з питань стосуватиметься Донбасу.