Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування

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Пройде воно у день виборів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни. Так, він анонсував проведення всеукраїнського опитування населення. Пройде воно у день місцевих виборів, 25 жовтня.
Так, українцям зададуть 5 запитань, однак яких саме він не уточнив.
«Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку», - зазначив він.
До слова, раніше журналісти повідомляли, що президент готує опитування у день виборів. Джерела в Офісі президента відзначали, що одне з питань стосуватиметься Донбасу.
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