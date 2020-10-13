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Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 10:18
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Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування

Пройде воно у день виборів. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни. Так, він анонсував проведення всеукраїнського опитування населення. Пройде воно у день місцевих виборів, 25 жовтня.

Так, українцям зададуть 5 запитань, однак яких саме він не уточнив.

«Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в інтернеті. Про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку», - зазначив він.

 

До слова, раніше журналісти повідомляли, що президент готує опитування у день виборів. Джерела в Офісі президента відзначали, що одне з питань стосуватиметься Донбасу.

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