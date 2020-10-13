В Україні знову багато летальних випадків від Covid-19

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 09:45

Стабільно росте кількість нових виявлених хворих.

Новину передає «Преса України».

Станом на 13 жовтня в Україні кількість хворих на коронавірус зросла на 5 133 особи. Дані навели на сайті РНБО. Загальна кількість хворих тепер становить 270 587 осіб.

За весь період спостереження померли 5015 пацієнтів, у яких був коронавірус. Одужали за цей час 114 410 пацієнтів. За минулу добу померли 107 пацієнтів та 2152 одужали.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 7 726 випадків;

Волинська область — 9 955 випадків;

Дніпропетровська область — 9 272 випадки;

Донецька область — 5 961 випадок;

Житомирська область — 8 661 випадок;

Закарпатська область — 11 042 випадки;

Запорізька область — 5 762 випадки;

Івано-Франківська область — 15 580 випадків;

Кіровоградська область — 1 355 випадків;

м. Київ — 28 090 випадків;

Київська область — 11 525 випадків;

Львівська область — 23 129 випадків;

Луганська область — 1 917 випадків;

Миколаївська область — 4 867 випадків;

Одеська область — 17 047 випадків;

Полтавська область — 4 906 випадків;

Рівненська область — 14 868 випадків;

Сумська область — 7 485 випадків;

Тернопільська область — 16 250 випадків;

Харківська область — 25 625 випадків;

Херсонська область — 2 024 випадки;

Хмельницька область — 9 230 випадків;

Чернівецька область — 16 649 випадків;

Черкаська область — 5 849 випадків;

Чернігівська область — 5 812 випадків.

Найбільше нових випадків захворювання у Харківській області, плюс 439 осіб.