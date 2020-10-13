В Україні знову багато летальних випадків від Covid-19

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Стабільно росте кількість нових виявлених хворих.
Новину передає «Преса України».
Станом на 13 жовтня в Україні кількість хворих на коронавірус зросла на 5 133 особи. Дані навели на сайті РНБО. Загальна кількість хворих тепер становить 270 587 осіб.
За весь період спостереження померли 5015 пацієнтів, у яких був коронавірус. Одужали за цей час 114 410 пацієнтів. За минулу добу померли 107 пацієнтів та 2152 одужали.
Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 7 726 випадків;
Волинська область — 9 955 випадків;
Дніпропетровська область — 9 272 випадки;
Донецька область — 5 961 випадок;
Житомирська область — 8 661 випадок;
Закарпатська область — 11 042 випадки;
Запорізька область — 5 762 випадки;
Івано-Франківська область — 15 580 випадків;
Кіровоградська область — 1 355 випадків;
м. Київ — 28 090 випадків;
Київська область — 11 525 випадків;
Львівська область — 23 129 випадків;
Луганська область — 1 917 випадків;
Миколаївська область — 4 867 випадків;
Одеська область — 17 047 випадків;
Полтавська область — 4 906 випадків;
Рівненська область — 14 868 випадків;
Сумська область — 7 485 випадків;
Тернопільська область — 16 250 випадків;
Харківська область — 25 625 випадків;
Херсонська область — 2 024 випадки;
Хмельницька область — 9 230 випадків;
Чернівецька область — 16 649 випадків;
Черкаська область — 5 849 випадків;
Чернігівська область — 5 812 випадків.
Найбільше нових випадків захворювання у Харківській області, плюс 439 осіб.
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