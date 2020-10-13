Озвучена зарплата мера Кличка

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 09:09

Також журналісти дізнались розмір зарплати заступників Кличка.

Новину передає «Преса України».

У КМДА відповіли на запит журналістів «Українських новин» про зарплату столичного мера Віталія Кличка. У вересні він заробив 47 351 грн. Посадовий оклад склав 45 323 грн, ще 2 028 грн – відпускні.

Премій і надбавок Кличко не отримав. Заступники Кличка заробили від 22 000 до 45 200 грн.

Олександра Густелева заробила 28 985 грн, Валентина Мондрієвського - 21 931 грн, В'ячеслав Непоп заробив 39 699 грн, Петро Пантелєєв - 45 224 грн, Олександр Харченко - 30 319 грн, Марина Хонда - 44 468 грн.