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Озвучена зарплата мера Кличка

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 09:09
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Озвучена зарплата мера Кличка

Також журналісти дізнались розмір зарплати заступників Кличка.

Новину передає «Преса України». 

У КМДА відповіли на запит журналістів «Українських новин» про зарплату столичного мера Віталія Кличка. У вересні він заробив 47 351 грн. Посадовий оклад склав 45 323 грн, ще 2 028 грн – відпускні.

Премій і надбавок Кличко не отримав. Заступники Кличка заробили від 22 000 до 45 200 грн.

Олександра Густелева заробила 28 985 грн, Валентина Мондрієвського - 21 931 грн, В'ячеслав Непоп заробив 39 699 грн, Петро Пантелєєв - 45 224 грн, Олександр Харченко - 30 319 грн, Марина Хонда - 44 468 грн.

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