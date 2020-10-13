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Марк Цукерберг вирішив змінити свою думку.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook оновила свою політику щодо заборони контенту, який «заперечує або спотворює Голокост» - лише через два роки після того, як Марк Цукерберг припустив, що такі дописи допустимі за умови свободи слова.
У соціальній мережі повідомляють, що також перенаправлять усіх, хто шукає заперечення Голокосту, на «достовірну інформацію» на інших сторінках. Оновлена політика соцмережі запрацює пізніше цього року.
За словами Цукерберга, його погляд «еволюціонував». Керівник контент-політики соціальної мережі Моніка Бікерт додала, що ці кроки означають зусилля Facebook щодо боротьби з ненавистю на своїй платформі.
08:36: Facebook блокуватиме контент за заперечення Голокосту
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