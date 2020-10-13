Офіційна гривня повернулася до падіння

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 07:59

І долар і євро забрали у нацвалюти декілька копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня. Нацвалюта ослабла на 3 копійки. Так, долар коштує 28,24 грн. Офіційний курс гривні до євро становить 33,33 грн. Європейська валюта забрала собі одразу 6 копійок.

Тим часом в обмінниках купівля долара відбувається за 28,22 грн, продаж – за 28,38 грн. Купівля євро проходить за 33,16 грн, продаж – за 33,32 грн.