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Одному добровольцю стало зле.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія Johnson & Johnson, яка працювала над створенням вакцини від коронавірусу, припинила випробування. Причина – один доброволець захворів. Наскільки погано себе почуває піддослідний, наразі невідомо.
Як відомо, американська компанія перебувала на третьому етапі випробування вакцини з 23 вересня. Очікувалося, що у тестуванні візьмуть участь близько 60 000 добровольців з різних країн, а саме Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, США, Чилі і ПАР.
Нагадаємо, раніше Україна заявила, що готова придбати першу вакцину від коронавірусу від тієї компанії, яка першою запропонує її.
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07:31: Johnson & Johnson зупинила випробування антикоронавірусної вакцини
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