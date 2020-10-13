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Johnson & Johnson зупинила випробування антикоронавірусної вакцини

Аня Мартинюк 13 жовтня 2020, 07:31
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Johnson & Johnson зупинила випробування антикоронавірусної вакцини

Одному добровольцю стало зле. 

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що компанія Johnson & Johnson, яка працювала над створенням вакцини від коронавірусу, припинила випробування. Причина – один доброволець захворів. Наскільки погано себе почуває піддослідний, наразі невідомо.

Як відомо, американська компанія перебувала на третьому етапі випробування вакцини з 23 вересня. Очікувалося, що у тестуванні візьмуть участь близько 60 000 добровольців з різних країн, а саме Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, США, Чилі і ПАР.

Нагадаємо, раніше Україна заявила, що готова придбати першу вакцину від коронавірусу від тієї компанії, яка першою запропонує її.

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