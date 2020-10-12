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Петра Порошенка випустили з лікарні

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 15:06
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Петра Порошенка випустили з лікарні

Про це розповіли у політсилі «Європейська солідарність».

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що 5 президент України Петро Порошенко був виписаний з лікарні у Києві, де він лікувався від коронавірусу. Про це розповіли у прес-службі партії «ЄС».

Як зазначається, стан здоров’я політика покращився. Нагадаємо, 7 жовтня дружина Порошенка, Марина, заявляла про погіршення стану здоров’я чоловіка. За її словами, у Порошенка загусла кров. Нагадаємо, у Петра Порошенка також є діабет.

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