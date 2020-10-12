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Кличко пообіцяв закрити найбільше звалище в Україні

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 14:46
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Кличко пообіцяв закрити найбільше звалище в Україні

Полігон віком 34 роки готується до рекультивації.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 жовтня, мер Києва Віталій Кличко виступив на онлайн-брифінгу. Він заявив, що сміттєвий полігон в Підгірцях, що біля Києва, готують до закриття. Варто зазначити, що це найбільший сміттєвий полігон в Україні. Йому уже 34 роки й за рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів.

За словами Кличка, розпорядження про початок рекультивації полігону уже підкріплено підписом. Наразі ведеться закупівля обладнання для рекультивації полігону.

 

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