Кличко пообіцяв закрити найбільше звалище в Україні

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 14:46

Полігон віком 34 роки готується до рекультивації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, мер Києва Віталій Кличко виступив на онлайн-брифінгу. Він заявив, що сміттєвий полігон в Підгірцях, що біля Києва, готують до закриття. Варто зазначити, що це найбільший сміттєвий полігон в Україні. Йому уже 34 роки й за рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів.

За словами Кличка, розпорядження про початок рекультивації полігону уже підкріплено підписом. Наразі ведеться закупівля обладнання для рекультивації полігону.