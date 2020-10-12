Ми йдемо в НАТО – Зеленський

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 14:27

Президент України заявив, що НАТО є гарантією безпеки в Україні.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню BBC, що країна знаходиться на шляху до членства НАТО. Однак він наголосив, що Києві все ж треба підтримка.

«Чесно кажучи, ми вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо в НАТО. НАТО - це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія, у нас армія в 200 тисяч, ми оновлюємо техніку, але цього мало. І єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам і країнам ЄС, всім я кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати», - заявив лідер України.

За його словами, членство України в НАТО буде сигналом для РФ.