Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

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Її отримали американці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що двом американським економістам присудили Нобелівську премію з економіки 2020. Мова йде про Пола Р. Мілгрома та Роберта Б. Вільсона. Вони були удостоєні нагороди «за вдосконалення теорії аукціонів та винаходи нових форматів аукціонів».
«Нові формати аукціонів є прекрасним прикладом того, як фундаментальні дослідження можуть згодом створити винаходи, які приносять користь суспільству», - йдеться в заяві Королівської шведської академії наук.
На офіційному веб-сайті Нобелівської премії також зазначається, що аукціони є скрізь і вони впливають на повсякденне життя людей.
«Цьогорічні лауреати економічних наук, Пол Мілгром і Роберт Вілсон, вдосконалили теорію аукціонів і винайшли нові формати аукціонів, приносячи користь продавцям, покупцям і платникам податків у всьому світі», - йдеться у повідомленні.
До слова, нові формати аукціонів використовувались для радіоспектрів, квот на риболовлю, слотів для посадки літаків та норм викидів.
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