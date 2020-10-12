Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 13:54

Її отримали американці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що двом американським економістам присудили Нобелівську премію з економіки 2020. Мова йде про Пола Р. Мілгрома та Роберта Б. Вільсона. Вони були удостоєні нагороди «за вдосконалення теорії аукціонів та винаходи нових форматів аукціонів».

«Нові формати аукціонів є прекрасним прикладом того, як фундаментальні дослідження можуть згодом створити винаходи, які приносять користь суспільству», - йдеться в заяві Королівської шведської академії наук.

На офіційному веб-сайті Нобелівської премії також зазначається, що аукціони є скрізь і вони впливають на повсякденне життя людей.

«Цьогорічні лауреати економічних наук, Пол Мілгром і Роберт Вілсон, вдосконалили теорію аукціонів і винайшли нові формати аукціонів, приносячи користь продавцям, покупцям і платникам податків у всьому світі», - йдеться у повідомленні.

До слова, нові формати аукціонів використовувались для радіоспектрів, квот на риболовлю, слотів для посадки літаків та норм викидів.