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Новий спалах коронавірусу – Китай протестує 9 мільйонів людей

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 13:17
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Новий спалах коронавірусу – Китай протестує 9 мільйонів людей

Переполох відбувся через 9 людей. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що китайські органи охорони здоров'я проведуть на цьому тижні тест на коронавірус для всіх 9 мільйонів людей у місті Циндао, що на сході країни. Причина - виявлення у місті дев'яти нових випадків захворювання.

Як зазначається, в ході розслідування було встановлено, що джерелом інфекції стала муніципальна лікарня Циндао. Нагадаємо, пандемія у Китаї розпочалась у грудні. Наразі тут зафіксували 4634 смерті та 85 578 випадків захворювання.

 

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