Скоро Україна буде однією з найтепліших країн Європи – синоптик

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 13 жовтня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. У другий робочий день тижня стовпчики термометрів покажуть +20+24 градуси. В західних областях йтимуть дощі, тому й температура повітря тут буде дещо нижчою, +16+19 градусів.
«Південно-східний вітер очікується поривчастим, у західній частині до штормового. Дощі пройдуть у західній частині України, підійде циклон Gizela, ввечері опади посиляться, трохи зачеплять також під кінець дня Одещину. А в більшості областей переважатиме суха погода», - уточнила вона.
У столиці стовпчики термометрів покажуть до +20 градусів. Також кияни та гості міста можуть відчути рвучкий вітер. Опадів у вигляді дощу у Києві не очікується. Уже 14 жовтня дощі пройдуть місцями у західних областях, на Житомирщині та Київщині. Також на Заході очікується значне зниження температури, до +10+15 градусів. Суттєву похолодання в Україну прийде на вихідні, 17-18 жовтня.
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