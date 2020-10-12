Скоро Україна буде однією з найтепліших країн Європи – синоптик

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 12:43

Однак тепло різко замінить холод.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 13 жовтня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. У другий робочий день тижня стовпчики термометрів покажуть +20+24 градуси. В західних областях йтимуть дощі, тому й температура повітря тут буде дещо нижчою, +16+19 градусів.

«Південно-східний вітер очікується поривчастим, у західній частині до штормового. Дощі пройдуть у західній частині України, підійде циклон Gizela, ввечері опади посиляться, трохи зачеплять також під кінець дня Одещину. А в більшості областей переважатиме суха погода», - уточнила вона.

У столиці стовпчики термометрів покажуть до +20 градусів. Також кияни та гості міста можуть відчути рвучкий вітер. Опадів у вигляді дощу у Києві не очікується. Уже 14 жовтня дощі пройдуть місцями у західних областях, на Житомирщині та Київщині. Також на Заході очікується значне зниження температури, до +10+15 градусів. Суттєву похолодання в Україну прийде на вихідні, 17-18 жовтня.