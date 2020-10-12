Уже на цьому тижні школярі України підуть на канікули

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 12:07

В МОЗ рекомендували школам відправити дітей на відпочинок чимшвидше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що МОН рекомендуватиме розпочати осінні канікули у школах з 15 жовтня. Про це повідомив виконувач обов’язків міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Маючи спільну позицію з колегами в Уряді та розуміючи всю відповідальність, яка покладена на нас перед країною, ми ухвалили рішення, відповідно до якого 12 жовтня буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно», — зазначив він.

Тим часом дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.