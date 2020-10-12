Україна потрапила в топ-30 країн за рівнем розвитку поштових послуг

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 11:38

Україна зайняла 30-ту сходинку.

Новину передає «Преса України».

На сайті Всесвітнього поштового союзу Universal Postal Union представили рейтинг країн за рівнем розвитку поштових послуг. Мова йде про Integrated Index for Postal Development 2020.

Так, Україна потрапила на 30-ту сходинку зі 170. У тридцятку також увійшли Швейцарія, Австрія, Німеччина, Нідерланди, Японія, Франція, США, Велика Британія, Канада, Сінгапур, Італія, Бельгія, Польща, Нова Зеландія, Ірландія, Чехія, Австралія, Китай, Росія, Білорусь, Словаччина, Португалія, Корея, Швеція, Естонія, Молдова, Таїланд, Фінляндія, Сербія.

Варто зазначити, що рейтинг складали, опираючись на критерії оцінки надійності, доступності, релевантності та інше.